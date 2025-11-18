Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Выявлены натурализованные граждане, не вставшие на воинский учёт

Евгений Пименов, следователь по особо важным делам военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону: «В дальнейшем указанные лица будут направлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт».

Военные следователи по Печенгскому гарнизону провели рейд, в ходе которого выявляли натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Во время проверки офицерам удалось задержать несколько граждан, которые нарушают закон, потому что не встали на воинский учёт.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
