203 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+70), Мончегорске (+51) и Кандалакшском районе (+16).

Выявляемость коронавируса в Мурманской области держится на высоком уровне. По информации регионального Минздрава, в области проведено более 1 млн 276 тысяч ПЦР-исследований. В Мурманской области от ковида привито более 50% взрослого населения. Вакцинацию прошли более 249 тысяч человек.

От гриппа прививку сделали более 56 тысяч, из них половина – дети.