Выжать штангу 111 раз! В Североморске, состоялся турнир по классическому русскому жиму

Соревнование было посвящено 320-летию инженерных войск России.

На помост вышли 23 спортсмена. Состязательная часть турнира заняла около двух часов. Атлеты разделились на три группы в зависимости от веса штанги: 55, 75 и 100 килограммов.

Единственной представительницей прекрасного пола среди любителей русского жима стала Маргарита Скидская, она выступила вне соревновательной программы, уверенно толкнув 55 килограммовый снаряд несколько десятков раз. Учитывая собственный вес, она легко могла бы составить конкуренцию мужчинам.

Рекорд турнира поставил Иван Яшин. Он выступал в личном первенстве и выжал штангу 111 раз. Это число повторений принесло Ивану заслуженное первое место и специальный приз, как абсолютному чемпиону.

Награды и призы получили атлеты в каждой весовой категории в индивидуальном и командном первенствах.