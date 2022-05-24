Выжившая в страшном ДТП собака скрывается от людей

После серьёзной аварии на трассе Р-21 «Кола», в которой погибли три человека, чудом спаслись два домашних питомца – кот и собака. Небезучастные жители и волонтёры подобрали кота. А вот поиски собаки всё ещё продолжаются. Некоторые говорят, что видели её в мурманском направлении.

Собаку породы миттельшнауцер чёрного окраса зовут Гера. Его замечали недалеко от места трагедии, но при виде людей животное убежало в лес. В этом главная сложность.

После пережитого собака боится чужих и не откликается. Волонтёры просят всех неравнодушных людей принять участие в поисках собаки. Обнаружив животное, необходимо связаться с руководителем приюта для бездомных животных Оксаной Анчишкиной.