Выживут ли книгохранилища в стремительное время цифровизации?

В День библиотек гостем программы «Проще говоря» станет заместитель директора областной научной библиотеки Ольга Вовк. В беседе с Эллиной Ким она расскажет о том, как меняются современные книгохранилища и о самых главных технических новшествах, которые уже успели оценить читатели «научки».

- К нам за последние года три пришли молодые люди, мы очень рады этому. Это разрыв шаблонов, у каждого своя сфера интересов. У нас конкурентно «способная» зарплата», современные технологии.

Смотрите сегодня, 27 мая, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф