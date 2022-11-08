Вызов 936 ступеней, или Мурманские спасатели - самые быстрые на высоте

Команда сотрудников регионального МЧС заняла второе место во Всероссийских соревнованиях по скоростному подъёму на высоту 145 метров.

936 ступеней наверх к победе - очень непростой путь. Даже когда в пролётах этажей тебя подбадривают сослуживцы. Несколько сотен спасателей из разных уголков страны вызвались преодолеть 39 этажей бегом в полной пожарной амуниции, а точнее, приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов».

Александр Пантюхин, пожарный 1 ПСЧ Мурманска: «Тяжело и физически, и морально. Особенно на этаже двадцатом, когда понимаешь, что ещё только половина. Но приходилось терпеть, дальше бежали, чтобы показать хороший результат».

Огнеборцам предстояло покорить одно из самых высоких зданий Санкт-Петербурга - бизнес-центр «Leader Tower». От региона на соревнованиях выступила сборная команда из 5 человек, трудятся лучшие по физподготовке спасатели в разных пожарных частях Мурманска.

Игорь Афанасьев, старший инспектор по боевой физической подготовке ГУ МЧС России по Мурманской области: «В этом году мы сделали отбор. Всех желающих проверили, прогнали во время тренировок. Посмотрели и выбрали лучших. И началась подготовка к данному мероприятию. Ребята, которых мы отбирали, были спортивные, с определенной базой. С ними работать - одно удовольствие».

По признанию спасателей, перед забегом пришлось усилить тренировки. Следить за питанием и контролировать эмоции. Психологическая выносливость в таком испытании имеет большое значение. Чтобы распределять силы и не сойти посреди дистанции, даже когда кажется, что тело отказывается слушать тебя.

Максим Акмазиков, старший инструктор пожарной СП СЧ Мурманска: «На тренировке не скажу, что было очень сложно. Когда одели боевое снаряжение, включили аппараты дыхательные, там нагрузка пошла другая. Гораздо тяжелее, приходится потерпеть. Особенно последние девять этажей. Когда тридцать проходишь, то последние девять идешь «на зубах». Но мы сплоченная команда, понимали, что есть шанс зацепиться, надо только потерпеть».

По итогам соревнований спасатели из Мурманской области заняли в командном зачёте второе место. Но поскольку первое место завоевала команда из Беларуси, то можно считать, что наших ребят лучшие в России. Сейчас они принимают поздравления от коллег и друзей, а ещё готовятся к преодолению новых высот.