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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.23 19:30

«Вызов»: Всероссийский слёт блогеров завершился большим концертом в «Севкабеле»

Его провели в День студента и гостями праздника стали более 11 тысяч человек. Наша вечно молодая корреспондент Кристина Харатова вместе с командой мурманских блогеров «Insight people» посетила этот фестиваль.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «День второй. Мы вместе с блогерами сейчас едем на «Севкабель порт» на большой праздник - День студенчества».

Финал всероссийского форума блогеров состоялся в День студентов. Его провели в «Севкабель порту», где открыли десятки площадок. Здесь можно было поиграть в баскетбол, покататься на скейтбордах и даже помериться силой друг с другом. Бойцовскую зону обустроили участники движения «Наше дело». Это промоушен, где бои проводят профессиональные спортсмены и звёзды медиа.

Артем Рофаль, боец промоушена «Наше дело»: «Я представляю школу «Шторм» и город Омск. С «Нашего дела» началась моя большая карьера. И сейчас я уже довольно узнаваемый человек, благодаря «Нашему делу» и своим усилиям».

Для остальных гостей работала комната виртуальной реальности, различные фотозоны и даже зеркальная комната, где можно было танцевать и снимать красочный контент.

- Круто, что в Питере проходит что-то масштабное. Обычно до Питера всё долго добирается.

- Мы отложили учебники, пошли тусоваться.

Интересно провести время гости могли и в студии  «RUTUBE», на съемочной площадке с актерами сериала «Универ», на выставке молодых художников.

- Самые лучшие студенческие годы.

- Я на втором курсе и все равно в студенческой тусовке.

- Самые лучшие эмоции, наверное, здесь и это очень круто. Потому что все эмоции в кайф.

К радости молодёжи, в толпе можно было встретить популярных людей. Например, блогер Юлия Про Это. Она студенткой не была, но чувствует себя среди молодежи уверенно. В блогерстве стираются все границы, навязанные обществом, считает девушка.

Юлия Про Это, блогер: «Блогеры, мы тоже всё равно всегда учимся, узнаем про себя что-то новое. Сфера подразумевает то, чтобы постоянно двигаться вперед, стоять, конечно, нельзя».

Другие артисты ностальгировали, вспоминали свои студенческие годы и делали выводы, кем стали. Например, певица Кая, которая после школы переехав в Москву, совмещала учёбу и работу.

KAYA, певица: «Сейчас, пройдя именно такой путь, я умею ценить своё прошлое. У меня хватило сил, чтобы в большом городе маленькой девочке стать тем, кем я являюсь».

«Молодым везде у нас дорога» – так вкратце можно описать суть лектория, спикерами, которого стали представители мощного российского медиа-холдинга. Здесь Тина Канделаки озвучила главную мысль: у каждого времени свои герои.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: «Мы должны строить звёзды нового поколения. Есть гибридные звёзды, есть те, на которых выросли те, кто в этом зале. Это здорово, но дорогу молодым».

К большим успехам стремятся и мурманские блогеры. Наша делегация из 8 человек приехала на форум и фестиваль, чтобы получить новые знания и обзавестись полезными знакомствами.

Александра Колпакова, региональный руководитель мурманской студии блогеров: «Их видят в столице, в Питере, это очень здорово. У нас ребята мурманские в восторге. Они прошли невероятный лекторий, поучаствовали в куче площадок, показали себя, наснимали кучу контента. И это огромный опыт».

Важный момент для каждого блогера – знать, что сейчас в тренде. Ведь мало только привлечь внимание, нужно уметь его удержать. Например, мурманчанка Саша Сахапова хоть и работает в бьюти-сфере, но изучает и другие направления.

Александра Сахапова, блогер: «Мне очень понравился лекторий про инновации, потому что там много говорили о том, что сейчас не только развлекательный контент у блогеров. Наука входит активно в блоги. Это очень полезно и важно, чтобы наше государство развивалось, потому что сейчас многие идут за блогерами. Блогеры ведут за собой, особенно молодёжь».

Наука становится трендом. Да, молодёжь создаёт новый мир и в этом их нужно поддерживать. Поэтому на фестивале озвучили решение запустить движение по развитию талантливой молодёжи «Вызов». Его участники будут создавать научно-образовательный контент в соцсетях, образовательные программы и шоу с молодыми учёными и представителями творческих профессий.

Наталья Попова, первый заместитель негосударственного института развития «Иннопрактика»: «Это постоянно действующая структура, где молодёжь может раскрывать свои таланты в режиме рил тайм, 24/7. И это движение поможет молодёжи реализовываться, становиться лидерами общественного мнения, получать возможность стажироваться в партнерских структурах».

Алина Зиннатуллина, генеральный директор движения блогеров: «Мы, как продюсерский центр «Insight people», будем обучать участников движения правильно транслировать информацию».

Отметим, что на протяжении всего дня для гостей фестиваля выступали популярные молодые артисты. KAYA, ERSHOV, ST, TSOY, Саша Стоун, DAVA и VAVAN, танцевальный коллектив «ЮДИ», а также группы «Pizza», «Градусы» и «RASA».

Более 11 тысяч человек посетили «СтудФест» в Санкт-Петербурге. Он объединил более 1000 блогеров из 70 регионов России и достиг охвата в 750 миллионов пользователей.

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