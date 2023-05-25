Взаимный интерес: в Мурманскую область с рабочим визитом прибыла делегация Беларуси во главе с премьер-министром республики Романом Головченко

Дел у гостей очень много: рассказать о своих успехах и предложить расширение сотрудничества с нашим регионом в разных сферах. А ещё пообщаться с представителями крупного бизнеса и наметить общие цели.

Встреча премьер-министра Беларуси в аэропорту Мурманск прошла несколько необычно. Делегацию встречали не хлебом и солью, а нашими северными деликатесами.

Далее делегаты отправились в город, чтобы провести важные переговоры. Впрочем, Мурманская область на протяжении многих лет сотрудничает с Беларусью. Например, они поставляют в регион спецтехнику, общественный транспорт, сельскохозяйственные товары и практически все корма для рыб.

И упомянута лишь малая часть. Такая дружба не только должна продолжаться, но и расширять спектр сотрудничества. Именно для этого и прибыл в Заполярье премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Одной из главных тем обсуждения стали вопросы внешнеторгового партнёрства.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь: «Как показывают результаты прошлого года, нам удалось существенно нарастить объёмы взаимной торговли. По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларуси и Мурманской области – 286 млн долларов - с ростом к уровню 2021 года почти в три раза».

Показатели торгового оборота между Беларусью и Мурманской областью показывают, что между предприятиями нашего региона и республикой установлены прочные кооперационные связи. Одно из важнейших направлений сотрудничества - промышленная сфера, если точнее – добывающая отрасль. Белорусская сторона предлагает дополнительное направление – поставку шахтного оборудования. А ещё важный проект, который скоро планируют реализовать, строительство в Апатитах сервисно-ремонтного центра по обслуживанию карьерной техники. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня между правительством Мурманской области и компанией «БЕЛАЗ».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, во-первых, новые рабочие места, что очень важно. Во-вторых, обслуживание сложной техники из Беларуси на нашей территории радикально повышает экономическую эффективность её использования. И образовательный центр - мы ребят начинаем сразу готовить к работе на этой технике. Это возможность самореализации для тех, кто учиться в наших колледжах».

Учебная аудитория «БЕЛАЗ» открывается в Апатитах на базе филиала МАГУ. Здесь будут практиковаться студенты и специалисты. Ключевыми направлениями сотрудничества также были названы развитие логистических цепочек и строительство нового портового терминала в Мурманске. А ещё в нашем регионе развитая железнодорожная сеть, реализуется масштабная инвестиционная программа, в том числе по строительству новых подъездных путей.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь: «Мы за три месяца текущего года перевезли грузов через Мурманск в три раза больше, чем за весь прошлый год. Почему именно здесь? Потому что совокупность уникальных факторов: незамерзающий Кольский залив, свободный выход в два океана. Все лишены рисков, которые связаны с проблемами в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов».

Важно, что сегодня делегаты успели пообщаться с представителями крупного бизнеса.

Евгений Созинов, генеральный директор АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»: «Перспективы у нас, скажем так, многообещающие. В 2023 году планируется поставка такого сложного оборудования как шахтоподъёмная машина, поставка нашего апатитового концентрата в количестве 160 тонн».

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «У нас уже есть контракты в этом году и по автобусам, в том числе. И рассматриваем новый контракт по автобусам белорусским. Сейчас у нас заключён пока что не с ними, но рассматриваем и по МАЗам».

Также белорусские лифты планируют устанавливать в мурманских домах. Делегаты признаются, что их оборудование давно себя зарекомендовало в нашем регионе. А ещё белорусской стороне интересно поучаствовать в оснащении нового терминала нашего аэропорта не только современными лифтами, но и эскалаторами и траволаторами собственного производства.