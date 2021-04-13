День космонавтики прошёл, но тема покорения Вселенной будет актуальна всегда. Нам удалось пообщаться с человеком, который лично встречался с Юрием Гагариным во время его визита в Заполярье.

«Я служил в рядах лётчиков Северного флота и горжусь этим», - писал Юрий Гагарин о своем пребывании на Кольской земле. Мало кто знает, что жизнь первого космонавта планеты была тесно связана с Заполярьем. Здесь он совершил свой первый самостоятельный полёт на истребителе, отсюда же отправился на отбор в отряд космонавтов. Несмотря на свой оглушительный успех и всенародную славу, Юрий Гагарин всегда оставался простым и душевным человеком.

Виктор Курпяков, мурманчанин: «Это был очень простой и доступный человек и аура у него была. Хотелось вот просто к нему подойти, поздороваться, может быть, обнять и спросить. Он всегда был готов ответить на вопрос. Дело-то в том, что это ж простой парень».

Виктор Петрович работал в обкоме комсомола, когда Юрий Гагарин, уже будучи Героем Советского Союза, в 1965 году приехал с визитом в Мурманск. Тогда всенародный любимец посетил знаковые места города и пообщался с северянами. В их числе оказался и Виктор Курпяков.

Виктор Курпяков, мурманчанин: «Встретились мы с ним сначала после встречи с журналистами. Встреча у нас состоялась в областном комитете комсомола. У меня фотография есть, на ней 29 человек. И мы уже близко с ним, по-дружески разговаривали и спрашивали о его семье, что он делал, как он готовился».

Встреча с Юрием Гагариным вдохновила Виктора Петровича написать несколько строк, которые он посвятил подвигу простого советского человека, покорившего космос.

Виктор Курпяков, мурманчанин: «Взнуздав сто тысяч лошадей, он сказал: «Поехали!». В сердцах и памяти людей его полёт стал всепланетной вехою».

И действительно, это событие настолько сильно врезалось в память и сердца людей, что даже через 60 лет после полёта первого человека в космос, Юрия Гагарина знают и любят во всем мире.