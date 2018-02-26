Взрослые дяденьки, а вам слабо? – журналисты «Вечёрки» в мурманском филиале Нахимовского училища

О чём расскажет читателям новый выпуск газеты «Вечерний Мурманск». С главными новостями по версии журналистов печатного издания знакомились их коллеги из «Арктик-ТВ».

Читатели свежего номера городской газеты завтра узнают, за что авианосец «Кузнецов» получил орден Ушакова, высокую государственную награду.

Взрослые дяденьки, а вам слабо? В свои 12–13 лет эти мальчишки конструируют подводных роботов, занимаются рукопашным боем, учатся ремонтировать автомобиль и управлять им, изъясняются не просто на английском, а на военном английском. А уж про физическую подготовку и говорить не приходится. Корреспонденты «Вечерки» побывали в филиале Нахимовского училища.

Почему специалисты Управления дорожного хозяйства стали так быстро убирать улицы и причём здесь автоинспекция? Об этом и других темах читайте на страницах «Вечернего Мурманска».