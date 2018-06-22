ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Беспомощные люди, или Неверие в собственные силы

А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?

Вера

чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи