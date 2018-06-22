День за днём с «Арктик-ТВ»22.06.18 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Беспомощные люди, или Неверие в собственные силы
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Последние комментарии
Volk
22.06.18 12:21
А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
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