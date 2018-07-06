День за днём с «Арктик-ТВ»06.07.18 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Без вины виноватый, или Каста идеальных партнёров
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 496 человек
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Последние комментарии
Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
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