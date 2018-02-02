ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Безумная любовь, или Найти свой пазл в жизни

Ирина Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г. Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Игорь Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно! Комментарий к новости: Ледяные катки под окнами домов