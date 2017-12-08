ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Эмоции любви, или Драматические сценарии женского поведения

Прав мужик, наверное... На фоне ликвидации всяких лишних и ненужных ВУЗов создание МАГУ - полная чушь. Ну, какой это университет? Что за преподавательский состав? Очередной Пункт выдачи липовых никому

Не исследовательский институт, а какая-то криминальная структура... То директора под суд отдают, то какие-то бешеные деньги отмывают через хлам-пароходы...

Лидия

Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она