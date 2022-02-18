День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.22 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Есть ли чудо в жизни, или Поверить в то, что жизнь нас любит
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Последние комментарии
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
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