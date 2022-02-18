ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Есть ли чудо в жизни, или Поверить в то, что жизнь нас любит

Юлия Свекольникова, ростовчанка. "Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват Комментарий к новости: В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками

Юлия Свекольникова, мурманчанка. Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска Комментарий к новости: В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками