ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ищу интересную игрушку, или Особенности знакомства в современном обществе

Петр Матвейчук Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём! Комментарий к новости: 43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион

НаталиВ Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня! Комментарий к новости: 43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион