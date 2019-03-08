ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как из мальчика вырастить мужчину - успешного, смелого деятеля

В Ковдоре вопиющая ситуация! УК Л***р путем обмана и подделки подписей захватили все жилые дома, выкачивают с ковдорчан деньги, муниципальные власти покровительствуют этому всему, инициируют и проводя

Аркадий Пестров

Ну, что это за тренд!? Россия - сырьевой придаток мира!!! Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Куда зовёт этот Литвиненко - качать и продавать невосполнимые богатства, нам Богом данные! А