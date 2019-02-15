ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кризис в семейной жизни, или Снежный ком взаимных претензий

Александр Личность историческая, но только потому что он последний, столько чести.... Он развалил страну, империю, просто не имея ИМПЕРАТОРСКОГО характера,воли. Комментарий к новости: «Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором

Иван Здравствуйте! В подъезде потек радиатор отопления. УК заменила этот радиатор(чугунный)на самодельный из двух труб.Имеет ли право УК ставить самодельные батареи?И как их заставить заменить ее на норма Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?