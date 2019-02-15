ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кризис в семейной жизни, или Снежный ком взаимных претензий

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.19 21:00
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Последние комментарии
Александр
16.02.19 02:08
Личность историческая, но только потому что он последний, столько чести.... Он развалил страну, империю, просто не имея ИМПЕРАТОРСКОГО характера,воли.
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Иван
15.02.19 23:54
Здравствуйте! В подъезде потек радиатор отопления. УК заменила этот радиатор(чугунный)на самодельный из двух труб.Имеет ли право УК ставить самодельные батареи?И как их заставить заменить ее на норма
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Родитель бывшего ученика МБОУ КШМ.
14.02.19 10:27
Толку правда никакого (мы имеем ввиду оборонно-спортивный профиль сего ОУ и полученный грант в 2018 году " в связи с низкими образовательными результатами"), но зато хороши собой. Витрина есть в виде
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