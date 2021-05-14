ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кризис в жизни, или Выбираемся из воронки безысходности

Ольга Е.Федоров! Это тот, кто голосовал за увеличение пенсионного возраста, за повышение тарифов и налогов, ввоз ГМО и пальмового масла в Россию, за снижение расходов в бюджете на медицину и образование. Вс Комментарий к новости: Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»

Михаил Есть другое предложение: чтобы пенсионеры с хорошим северным стажем не нуждались в дополнительном доходе, местные власти должны им дать приличную надбавку к пенсии. Тогда и рабочие места для молодежи Комментарий к новости: Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере