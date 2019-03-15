ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кто стоит в очереди к психологу, или Как стать успешной личностью

26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?

Пора вводить, это соответствует нашей жизни

Давайте вернём в обращение титул «Ваше высокоблагородие»

Лучше сразу вводить чин «Ваше величество»

Пора отказаться от слова «народ», а вернуться к слову «чернь»

Дурная инициатива

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