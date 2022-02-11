День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.22 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любить – равно страдать, или Почему многие люди не умеют любить без того, чтобы не страдать
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Последние комментарии
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
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