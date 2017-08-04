День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь многогранная и противоречивая: зависимость, потребление, мучение, жертва, власть, приключение...
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 175 человек
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Последние комментарии
Андрей
05.08.17 13:28
Вы бы ознакомили со списком запрещённых материалов, была бы польза
Комментарий к новости:На острие борьбы с экстремистами – прокуроры
Т. Афанасьева
05.08.17 08:47
Такие алкорамки надо устанавливать в войсковых частях страны и в Госдуме. А ещё лучше в каждой автомашине и с системой блокировки в случае наличия алкоголя у водителя.
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Наташа
05.08.17 08:42
А более подробно нельзя было сообщить? А то рассказали, что, где! А кто притащил гранату, когда, кто настучал полицейским, сколько людей эвакуировали, как это происходило, какой дом - 5-этажка или 9-э
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