День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Люди живут чувствами, а им безразлично, кто прав
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 376 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
25.08.17 23:03
Так с задержкой реализуется лозунг едроссов - "К 100-летию - без деревяшек!"
Комментарий к новости:В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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