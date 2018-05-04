ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Милые бранятся - только тешатся, или Ссоры и конфликты между людьми

анна ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!! Комментарий к новости: Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»

Петров И.В., пенсионер Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку Комментарий к новости: Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»