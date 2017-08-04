День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины циники и меркантильные женщины, или Проблемы семейного «трудоустройства»
Комментарии
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-ПолитбарометрПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 128 человек
-
Последние комментарии
Акакий Акакиевич
04.08.17 15:29
А качество образования будет развиваться влево от обезьяны или вправо? Спасибо за хороший снимок!
Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Константин
04.08.17 12:24
тотальное недоверие - это не есть хорошо
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Прощай, моя королева». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа