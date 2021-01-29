ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О чём говорит наше раздражение?

Матвей Если это было так, то жизнь в России была бы иной! Наёмные работники не могут быть трудоголиками по сути трудовых отношений. Комментарий к новости: Трудоголиками считают себя более двух третей экономически активных россиян

Игорь "Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд." Человек, депутат регионального масштаба нарушает ЗАКОН России, а коллеги его просто журят, как шкодливого мальчика дошкольного возраста. Не иначе, как у Комментарий к новости: Почему вопрос о главном редакторе городской газеты Викторе Хабарове депутаты рассмотрели за закрытыми дверями?