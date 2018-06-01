ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О чувствах, которые ограничивают нашу жизнь, или Страх в наших взаимоотношениях

Не хотят они там работать

Ну вы даёте. Такую ахинею за чистую монету выдаете.

Наталья

Здравствуйте. Мы поменяли окна. Старые рамы работники вынесли и оставили возле подъезда. А на следующий день позвонили с ЖЭКа и сказали, чтобы убирали. Кто должен убирать строительный мусор собственни