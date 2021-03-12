ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О коррекции характера человека, или Измениться самому

Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ. Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет Комментарий к новости: Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило Комментарий к новости: Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные