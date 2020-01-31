ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одобряемая любовь, или Учимся любить себя

Марина Уважаемые журналисты, не поленитесь, посмотрите на Театральный бульвар со стороны ул. Шмидта в данный момент!!! Можно сколько угодно спорить о художественной концепции оформления сквера, но дать каку Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара

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