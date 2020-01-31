День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.20 21:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одобряемая любовь, или Учимся любить себя
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Последние комментарии
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31.01.20 19:00
Уважаемые журналисты, не поленитесь, посмотрите на Театральный бульвар со стороны ул. Шмидта в данный момент!!! Можно сколько угодно спорить о художественной концепции оформления сквера, но дать каку
Анатолий К.
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Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
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