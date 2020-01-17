ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Парные и непарные люди, или Жить для себя или для другого

Илона Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение. Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Илона Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?