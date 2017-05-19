ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Переживания партнёров, или Несчастная любовь

17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?

Зарплата выросла, Путин прав

Однозначно нет

Скорее нет, чем да

Зарплата не растёт

Зарплата подросла, но и расходы стали больше

Стал богаче – получил наследство

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