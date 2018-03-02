ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Пожить для себя, или Семья без детей

Иван Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным. Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Сергей Зам.министра Горовой поди лично приедет улики подчистить... Во времена его начальствования в УВД Красноярского края тоже из казны кругленькая сумма была разворована, однако судят только глав.буха УВД, Комментарий к новости: В отношении И. Баталова началась проверка Главного управления собственной безопасности МВД России