ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь мужчины, или Как стать эффективным, преодолевая трудности в жизни

С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во

Олег

Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.