День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.19 21:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь мужчины, или Как стать эффективным, преодолевая трудности в жизни
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Александр
14.11.19 21:55
С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм
Аександр
13.11.19 03:36
Прошу обратить внимание на работу "горегаза". Работники молодцы. а руководство - уроды.
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
Олег
11.11.19 21:26
Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Скоро в эфире05:15«Не оглядывайся». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)07:30«Война Фойла». Художественный сериал, 31 серия (16+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 32 копейки, евро – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 и 18 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыПравовое регулирование деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов обсудили на рабочем совещании в региональном парламенте
-Нам интересно Ваше мнение12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовал: 221 человек