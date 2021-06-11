ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Равновесие в паре, или И в горе, и в радости…

Простачок Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н Комментарий к новости: Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени Комментарий к новости: Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая