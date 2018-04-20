День за днём с «Арктик-ТВ»20.04.18 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Родители - разрушители семьи
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Последние комментарии
Пентюша
20.04.18 19:44
Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно.
Комментарий к новости:Скульптура покровителя моряков Николая Чудотворца готовится к переезду в Мурманск
Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
Комментарий к новости:Детская театральная школа принимает поздравления
Юляша Б из Простоквашино.
19.04.18 00:38
Дай Бог, чтобы учитель английского языка-участник конкурса - в 2020 году не ушел из школы, т. к. ЕГЭ по английскому языку в 20120 году станет обязательным к сдаче в рамках итоговой аттестации!!
Комментарий к новости:Учителя выходят на старт
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