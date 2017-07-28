День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовал: 491 человек
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Последние комментарии
Мария Н
28.07.17 21:11
Наконец-то возобновили программу. Соскучилась.
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
Ирина Ковалёва
28.07.17 16:27
Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче
НП
28.07.17 15:30
Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!!
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