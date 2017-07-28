ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса«Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина Ковтун
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День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 20:00

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса

Комментарии

№ 128.07.17 21:11 - Мария ННаконец-то возобновили программу. Соскучилась.
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Последние комментарии

Мария Н
28.07.17 21:11
Наконец-то возобновили программу. Соскучилась.
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
Ирина Ковалёва
28.07.17 16:27
Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче
Комментарий к новости:Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие
НП
28.07.17 15:30
Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!!
Комментарий к новости:Заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве
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