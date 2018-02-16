ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Трудности поиска партёра на расстоянии, или Виртуальные отношения в жизни

Ирина Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся. Комментарий к новости: Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове

Gonshik Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга Комментарий к новости: АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг