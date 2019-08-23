ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: У каждого своя правда, или Разрыв в отношениях мужчины и женщины

И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?

Елена

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая