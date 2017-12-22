День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Учимся любить, или Любовь - цель развития личности
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 475 человек
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Последние комментарии
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
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