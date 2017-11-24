ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Учимся разговаривать со своей женщиной

18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?

Конечно, я болею только за своих

Мне всё равно, я спорт не люблю

Буду следить за Олимпиадой по другим каналам

А где этот Пхёнчхан?

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