ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Возвращение домой, или Как пережить трудные времена

Галина Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад Комментарий к новости: В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»

DIMON Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать! Комментарий к новости: Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП