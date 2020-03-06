День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.20 21:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Женщиной быть! Или конкурировать с мужчиной
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Последние комментарии
Олег Алексеев (Мурманск)
06.03.20 14:35
Привет из Мурманска! Касаемо участника коррупционной компании «красноярских» в УМВД Мурманской области, зам начальника полиции по оперативной работе Алексей Игоревич Смирнов, тот еще персонаж! В Мурма
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
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