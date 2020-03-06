ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Женщиной быть! Или конкурировать с мужчиной

Привет из Мурманска! Касаемо участника коррупционной компании «красноярских» в УМВД Мурманской области, зам начальника полиции по оперативной работе Алексей Игоревич Смирнов, тот еще персонаж! В Мурма

Vjhtvfy

Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.