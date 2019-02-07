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Взрослые на дорогах должны быть примером для детей

В областном ГАИ состоялась конференция, посвящённая профилактической акции «Пристегнись», которая будет проходить во всём регионе вплоть до конца февраля. В ходе её инспекторы дорожного движения ещё раз напомнят водителям о правилах перевозки детей в машинах.

Статистика аварий на дорогах Мурманской области в 2018 году неутешительная и продолжает ухудшаться. Сотрудники ГИБДД  обеспокоены тем, что участниками ДТП всё чаще становятся дети.

Как отметил Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области, чтобы предотвратить травмы у ребёнка и, тем более, не допустить его гибель, специалисты-конструкторы разработали специальные кресла для каждой возрастной и весовой группы детей. В этих удерживающих устройствах несовершеннолетние должны перевозиться вплоть до 12 лет. Однако, многие родители-водители не используют даже ремни безопасности. При аварии не пристёгнутый ребёнок может не просто получить тяжкие травмы, нередко увечья при ДТП становятся несовместимыми с жизнью.

Но дети получают травмы и под колёсами автомобилей. Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнул, что в обществе бытует миф о том, что дети плохо знают правила  поведения на дороге. Однако, по мнению амбуцмена, правила дорожного движения плохо знают взрослые. А в этой ситуации не стоит ожидать, что дети дорожных  беспредельщиков в возрасте, гладя на родителей, не станут повторять эти нарушения за ними, отметил Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области.

Начальник Управления ГИБДД сообщил, что во время проведения профилактической акции «Пристегнись» инспекторы дорожного движения обратят внимание не только на ремни безопасности у водителей и пассажиров автобилей, но и на пешеходов. Особое внимание дорожные полицейские уделят местам массового скопления родителей с детьми: около школ, поликлиник, детских садов. Именно туда регулярно взрослые подвозят своих малышей на машинах.

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