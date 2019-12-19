Взрослые оставили ребёнка в опасности, считают следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело против родителей девочки, которая выпала из окна девятого этажа. По версии экспертов, взрослые оставили ребёнка в опасности.

В утреннее время 16 декабря 2019 года девочка находилась в квартире, расположенной на 9-ом этаже дома по улице Воровского в Мурманске. Ребёнок зашёл на балкон, забрался на подоконник, после чего в результате неосторожных действий соскользнул вниз.

По версии следователей, в силу своего возраста девочка не могла принять меры к самосохранению, поэтому поступок родителей поставил её жизнь и здоровье в опасное положение. Установлено, что падение ребёнка смягчили находившиеся под окном строительные материалы. Малышка до сих пор находится в реанимационном отделение областной больницы Мурманска. Следствие по делу продолжается.

В случае, если родителей 4-летнего ребёнка признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.