Взрыв в административном здании, есть разрушения и пострадавшие – тренируются спасатели

В Мурманске провели тактико-специальные учения с аварийно-спасательными службами и формированиями, которые несут дежурство в нашей области. В этом ежегодном мероприятии приняли участие спасательные группы из восьми муниципалитетов.

Тема учений «Организация и проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера». По словам спасателей, такие тренировки проверяют готовность сил и средств к оперативной ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций. Учения помогают совершенствовать профессиональную подготовку специалистов ведомства.

«Мы сегодня отрабатываем вводную по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, - сообщил Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области. - По легенде, у нас произошёл взрыв в административном здании, имеется частичное разрушение здания и небольшое количество пострадавших».