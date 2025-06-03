Взял товар с витрины, спрятал в сумке и ушёл

В полицию Мурманска поступило заявление от представителя супермаркета на улице Чумбарова-Лучинского. Из магазина украли товаров на 4 тысячи рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что неизвестный вынес из торговой точки несколько флаконов с шампунем

Мужчина взял их с витрины, спрятал в сумке и ушёл. Подозреваемого задержали.

Им оказался 48-летний безработный мурманчанин. Выяснилось, что ранее северянин уже воровал из этого же супермаркета еду и напитки.

В отношении задержанного теперь возбуждены и расследуются уголовные дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.