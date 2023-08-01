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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.23 19:30

Взялись за самый длинный дом в России: в Мурманске стартовал арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»

В этот раз художники переместились из Росты в Первомайский район областного центра и взялись украшать самый длинный дом в России. Ну, а церемония открытия фестиваля состоялась в арт-пространстве «Контейнер-холл».

Два года подряд художники из разных уголков страны приезжали в жилой район Роста и добавляли красок, превращая фасады домов в произведения искусства. Жители до сих пор восхищаются красотой 32 муралов, созданных мастерами уличной живописи. Масштабные, яркие картины привлекают и туристов, которым теперь придётся прогуляться и по Первомайскому району Мурманска, многоэтажки которого этим летом стали полотнами. 

Полина Малышкина, сотрудник Центра городского развития Мурманской области, организатор фестиваля «РОСТ»: «Сильно заметно, как люди подходят к художникам, которые уже начали работы на фасадах. Начинают с ними общаться, задавать вопросы. Кто-то приглашает в гости. По результатам предыдущих лет мы можем сделать вывод, что появилось много туристических маршрутов, которые проходят по следам фестиваля. И люди реагируют достаточно позитивно».

В фестивале «РОСТ» участвуют 12 команд уличных художников. Две из них мурманские, остальные приехали из разных регионов России, в том числе есть участница из Беларуси.

Юрий Шачнев, в этом году сам не участвует в создании муралов, а только организовывает процесс. Он уже видел эскизы и приоткрыл завесу тайны, что будет на фасадах серых девятиэтажек.

Юрий Шачнев, художник, организатор фестиваля «Рост»: «Сюжеты разные, но у нас есть общая тема фестиваля – рост в разных его проявлениях. Плюс забота о своём доме. И в этом году ещё прибавляется тема преемственности настоящего и прошлого. Так как мы рисуем в самом длинном доме России, то там есть панно советских времён со стороны Кольского проспекта. И мы думаем на эту тему, что уже есть уличное искусство былых времён, как оно будет в диалоге с современным».

Организаторы отмечают, что муралы советских времён, украшающие самый длинный дом в России, не будут стерты. Художники лишь обновят их, придав свежести. Фестиваль завершится 16 августа.

Кстати, по наблюдению предыдущих лет, дома, украшенные муралами, реже подвергаются вандализму.

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