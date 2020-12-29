Взять мастера спорта за полгода? Легко!

И это не выдумка, а реальная история двух мурманских спортсменов Дениса Арефьева и Натальи Кривоноговой. Пара акробатов получила заветное звание на Кубке России.

Наталья Кривоногова недавно пришла в акробатику. Сначала девушка мечтала сесть на шпагат, но в итоге планы её стали масштабней. Она серьёзно занялась спортом и нашла партнёра в лице Дениса Арефьева, с которым теперь создает удивительные номера.

Наталья Кривоногова, мастер спорта по спортивной акробатике: «Мне, например, природа такую фигуру дала. Она очень походит для акробатики. Меня можно выкидывать, я буду закручиваться. Денис мне помогает, а я помогаю ему. Мы вместе всего добиваемся».

И добиваются ребята серьёзных успехов. Всего за год совместных занятий они смогли выступить на Кубке России и получить там звания мастеров спорта. Такой результат стал возможен благодаря упорным тренировкам, которые проходят 6 дней в неделю по 4 часа.

Денис Арефьев, мастер спорта по спортивной акробатике: «В начале работы мы выяснили, кто и что из себя представляет, на что нацелены. После того, как мы оба поняли, что мы хотим получить высшие результаты по спортивной акробатике, мы начали усердно работать и нашли общий язык».

Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте - Денису уже 19 лет, спортсмены уверенно работают в тандеме, но это и не удивительно, особенно, когда узнаешь вес маленькой акробатки.

Александр Степанов, главный тренер сборных команд Мурманской области по спортивной акробатике: «Очень трудолюбивые ребята. Тренируются часами, готовы работать, изучать. Девочка очень смелая, в этом её уникальность. Полностью подходит по параметрам для акробатики – 14 лет, 29 кг».

Результаты своих усилий мурманские акробаты успешно показали на Кубке России, победа в котором даёт путевку на Кубок Европы. Однако занять призовые места им не удалось. Но спортсмены не расстраиваются и не собираются останавливаться на достигнутом.