«Woman бизнес»: мягкая сила и изюминка

Женщина в XXI веке — это не просто прекрасное и нежное создание, а самореализованный человек. Многие из них успешно совмещают семью и карьеру. Пример - участницы проекта «Woman бизнес».

175 красивых девушек в элегантных вечерних нарядах собрались в одном зале. Их цель - провести красивую и, главное, полезную встречу. Ведь проект «Женщины в бизнесе», в первую очередь, это обмен опытом успешных и только начинающих свой путь бизнесвумен.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Здорово осознавать, что у нас не просто умные и талантливые женщины - предпринимательницы, но ещё умные и красивые, которые работают над формированием именно предпринимательского общества. Потому что женщины в бизнесе, это мягкая сила. И женский бизнес, конечно, отличается даже по мере того, как его ведут мужчины. В нём есть какая-то изюминка, креативность».

Идея создания проекта «Женщины в бизнесе» пришла несколько лет назад подругам-предпринимателям Анне Норовой и Анастасии Перфиловой. И вот уже в четвёртый раз они проводят такое мероприятие.

Анна Норова, создатель и организатор проекта «Женщины в бизнесе»: «Наших гостей ждут потрясающие шесть эспикеров, среди которых есть бизнес-сегмент и экспертное мнение в формате жизненного направления, скажем так. Конечно, это живая музыка, приятная компания, подарки от наших партнёров, благотворительная акция».

Анастасия Перфилова, создатель и организатор проекта «Женщины в бизнесе»: «У нас познавательное, развлекательное вечернее мероприятие для женщин. Мы, наверное, пока единственные, но мы не боимся конкуренции и растём с каждым годом. Мы лучшие».

Организаторы отмечают, что проект стал настолько успешен, что у них появилась идея создания ещё одного. Девушки планируют запустить его осенью. Это означает, что будут новые встречи успешных и талантливых леди.