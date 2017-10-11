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День за днём с «Арктик-ТВ»11.10.17 19:30

WOW-эффект от природы, или Вместо рудников – гламурные кэмпинги

В Кировске презентовали необычную стратегию развития. Сможет ли Кировск составить конкуренцию «Розе Хутор»? Столичные специалисты по территориальному маркетингу уверены, что да. Стоит только отступить от пути развития горнолыжного курорта и посмотреть на другие нетривиальные возможности.

Будущее Кировска - это не только промышленность, но и туризм. Небольшой город в центре хибинского горного массива неоднократно заявлял об этом на всех уровнях.

- Происходит автоматизация производства, поэтому непременно через 10-15 лет сотрудников на производстве будет меньше, - уверен Сергей Свинин, глава администрации г.Кировска. - За внебюджетные средства в Кировске заказали масштабное исследование перспективных направлений для туристического будущего. Эксперты – специалисты московского Центра территориального маркетинга посоветовали не концентрировать усилия только на горнолыжном направлении. По их мнению, изюминкой Кировска должны стать необычные формы досуга, например, новомодные места для размещения – глэмпинги.

- Это не только традиционные гостиничные комплексы, но и глэмпинги. Глэмпинги - это палаточные лагеря, только когда у вас в палатке пятизвёздочное оформление, белая кровать, тумбочка, цветы, - рассказывает  Контантин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга. - Весь кайф людей в глэмпингах от того, что он приезжает и испытывает WOW-эффект от природы.

Для строительства таких объектов даже не надо получать специальные разрешения, глэмпинги можно устанавливать не вредя хрупкой природе Хибинских гор. Развлекать туристов предлагают необычным досугом: драйвингом в затопленных шахтах, гонками на монстр-траках или забегами по грязи. По мнению разработчиков концепции, полёт фантазии предпринимателей не должен ограничиваться какими-либо рамками, только это сможет привлечь предвзятого туриста.

Надо ехать не на «Розу Хутор», а с теми же деньгами приехать к нам. Впрочем, насколько готовы к реализации сумасшедших проектов сами предприниматели, ещё неизвестно. На презентации, которую провели в Кировске, бизнесмены столичных проектировщиков слушали с определенным скепсисом, переживая, что для реализации смелых инициатив придётся преодолеть много административных барьеров.

 

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